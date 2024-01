Lodi: Ambrosi (Fdi), ‘rivolta civile contro i giustizieri social, disastro umano e culturale’

Gennaio 16, 2024

Roma, 16 gen (Adnkronos) – “Se uno squalo ti porta via la gamba, attento che arriva la Lucarelli a spiegarti cosa devi o non devi fare e come stare al mondo. Se pubblichi una recensione sul tuo ristorante, attenta che arriva la Lucarelli a spiegare se è vera o se falsa e ti mette alla berlina davanti ai suoi ‘followers’ che ti vomitano addosso ogni cattiveria”. Lo scrive sui sociale la deputata di Fdi Alessia Ambrosi a proposito della vicenda di Giovanna Pedretti’

“Giovanna non ha retto, è morta, rimarrà per sempre sotto terra mentre la Lucarelli non riesce ad avere nemmeno mezza parola non dico di autocritica – sarebbe troppo -, di esitazione o anche solo di riflessione -scrive tra l’altro Ambrosi-. Credo occorra davvero una rivolta civile contro questi giustizieri social da quattro soldi e le loro cosiddette ‘inchieste’, sempre così bravi e implacabili a scagliare la prima pietra sulle vite degli altri, sempre col ditino alzato a bacchettare questo o quello e a spaccare il capello (sempre degli altri) in quattro. Che schifo. Che vergogna. Che immane disastro umano e culturale”.