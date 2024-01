Lodi: cyberbullismo, questore emette ammonimento per 5 ragazzi

Gennaio 23, 2024

Milano, 23 gen. (Adnkronos) – Il questore di Lodi ha emesso cinque provvedimenti di ammonimento per condotte di cyberbullismo nei confronti di altrettanti ragazzi infra-diciottenni. I provvedimenti sono stati adottati a seguito di attenta istruttoria da parte degli agenti della polizia anticrimine che ha consentito di accertare la responsabilità dei cinque ragazzi per condotte vessatorie e diffamatorie perpetrate attraverso la rete internet ai danni di un compagno di classe, posto in condizione di isolamento e privato così di qualsivoglia possibilità di relazione sociale con gli altri compagni.

In particolare, i ragazzi avevano dato vita ad una chat parallela a quella ufficiale della classe, veicolando all’interno commenti dal contenuto diffamatorio, molesto e fortemente denigratorio sul conto del compagno e anche nei confronti di un docente, accompagnati da messaggi di consenso alle varie offese. La scuola è entrata in possesso di tali conversazioni e ha inoltrato una segnalazione. In un’ottica di continua collaborazione con la polizia di Stato, operante in ambito provinciale, è stato quindi organizzato un incontro con gli studenti per illustrare le conseguenze di quelle azioni e far loro comprendere il disvalore di tali condotte, oltre alle possibili attività riparatorie.

Alcuni di questi giovani, all’atto della notifica del provvedimento alla presenza dei genitori, hanno aderito alla possibilità di intraprendere un percorso psicologico riabilitativo, volto all’elaborazione e revisione critica dei propri agiti, seguito dal Centro italiano per la promozione della mediazione di Milano, grazie alla sottoscrizione del Protocollo Zeus da parte del questore di Lodi, nell’ottobre 2022.