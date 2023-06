Giugno 20, 2023

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – “Sono davvero molto contento, per Simone e le altre persone coinvolte in questa vicenda lunga sette anni, dolorosa per loro e le loro famiglie. La sentenza di oggi, pur non ripagando le sofferenze di questi anni, fissa definitivamente la verità”. Così Lorenzo Guerini in merito alla sentenza definitiva di assoluzione dell’ex Sindaco di Lodi Simone Uggetti dall’accusa di turbativa d’asta di sette anni fa sulla gestione estiva di alcune piscine comunali.