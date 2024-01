Lodi: interrogazione Lega in Vigilanza su caso ristoratrice, ‘Rai prenda posizione su Tg3’

Gennaio 15, 2024

Roma 15 gen. (Adnkronos) – “La Lega presenterà un’interrogazione in Vigilanza Rai per approfondire la vicenda della ristoratrice del lodigiano: la storia di un presunto post fake è stata trattata dal Tg3 come lo scandalo del secolo. Una redazione è libera di esercitare il diritto di cronaca, urge però una riflessione sul principio di proporzionalità. Non ci pare che l’interesse sociale fosse tale da giustificare l’accanimento mediatico verso i protagonisti. Auspichiamo una presa di posizione da parte della Rai, anche alla luce di contratti e compensi sui quali intendiamo fare presto chiarezza”. Così in una nota Giorgio Maria Bergesio, capogruppo Lega in Vigilanza Rai.