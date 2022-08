Agosto 12, 2022

(Adnkronos) – Dai primi riscontri il 22enne è residente i provincia di Milano e ha un solo precedente per furto. E’ ora piantonato vista l’instabilità mostrata: è stato immobilizzato con il taser e portato via sotto scorta in ambulanza. Solo per pura casualità non si registrano feriti gravi o vittime. Dopo l’episodio, avvenuto intorno alle 9.30, si sono registrati pesanti disagi al traffico che sta tornando lentamente alla normalità.