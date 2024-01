Lodi: tentato omicidio, tentata estorsione e lesioni gravi, 2 arresti

Gennaio 19, 2024

Milano, 19 gen. (Adnkronos) – Due persone sono state sottoposte a fermo di pg, a Lodi, perché ritenute responsabili dei reati di tentato omicidio, tentata estorsione, lesioni personali gravi e porto abusivo di armi a danno di un uomo di 50 anni. Tutto ha avuto inizio la sera dello scorso 16 gennaio, quando i carabinieri di Lodi hanno ricevuto una richiesta di intervento per esplosioni di colpi d’arma da fuoco nel parcheggio di un condominio adiacente ad un parco giochi nel comune di Casalmaiocco. In quella occasione un uomo italiano di 50 anni era rimasto ferito ad una gamba.

Le immediate e serrate indagini, che hanno visto impegnati gli uomini del reparto operativo del comando provinciale e della compagnia di Lodi, coordinate dalla locale procura, hanno consentito di ricostruire nei dettagli l’accaduto. La vittima, ascoltata al pronto soccorso dell’ospedale di Vizzolo Predabissi, dove era stato trasportato d’urgenza, ha spiegato ai militari di aver avuto un incontro legato ad un credito maturato nell’ambito degli stupefacenti. Non essendo stato onorato, era stato aggredito e ferito.

Le immediate perquisizioni hanno permesso nella stessa serata di rintracciare un primo soggetto, un 30enne italiano, che si era rifugiato in casa dei genitori; il secondo, un 40enne italiano, si era dato alla fuga, ma è stato rintracciato la sera successiva in provincia di Bergamo dai carabinieri della compagnia di Zogno. Questa mattina l’interrogatorio del primo fermato da parte del gip di Lodi, unitamente al sostituto procuratore titolare dell’indagine. Il secondo fermato è stato messo nella disposizione della procura di Bergamo.