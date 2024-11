Lollobrigida: “A Donne amiche della Terra premiate donne eccezionali”

13 Novembre 2024

Roma, 13 nov. (Adnkronos/Labitalia) – “Siamo di fronte a un evento importante che valorizza il ruolo delle imprese a guida femminile e che dimostra che l’agricoltura è sì produzione di cibo ma anche capacità di investire sulla specificità, sulla dedizione verso un mondo che si vive a contatto con la natura e che le donne sanno interpretare spesso molto meglio degli uomini”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in occasione dell’assegnazione del ‘Premio Donne Amiche della Terra’ svoltosi questa mattina nella sede di Coldiretti a Palazzo Rospigliosi.

“Donne eccezionali premiate oggi per il loro lavoro, per la capacità spesso di riconvertire la propria esistenza tornando al mondo agricolo, impegnandosi con innovazioni tecnologiche, con capacità spesso uniche di immaginare come svolgere un’attività tradizionale ma innestata di tanta qualità, per realizzare produzione aprendo anche a una redditività e a una crescita economica per l’intera comunità nella quella queste donne vivono, e per l’intera nazione”, ha concluso