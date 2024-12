Lollobrigida: “Corso Medicina veterinaria Tor Vergata risultato storico”

13 Dicembre 2024

Roma, 13 dic. (Adnkronos Salute) – “Il nuovo corso di laura in Medicina veterinaria all’Università Roma Tor Vergata rappresenta un risultato storico, perché è la prima facoltà di Veterinaria nella regione Lazio e nella città di Roma che è anche il comune agricolo più importante d’Europa. Risponde quindi alle esigenze del benessere animale, ma anche della produzione. Non è un caso che questo progetto nasca da una collaborazione pubblico-privato, per rispondere alle esigenze del territorio e dell’intera nazione”. Lo ha detto Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, intervendo questa mattina all’inaugurazione del nuovo corso di laura in Medicina veterinaria all’Università di Roma Tor Vergata.

“L’istituzione di questo corso rappresenta un passo strategico per la Regione Lazio e per l’Italia – ha sottolineato Lollobrigida – rispondendo alla necessità di formare professionisti qualificati nella cura degli animali d’affezione e d’allevamento. Il ruolo del veterinario è cruciale non solo per il benessere animale, ma anche per la salute pubblica. Molte delle patologie, infatti, derivano dalla mancata prevenzione rispetto alla cura del benessere animale e anche della qualità del cibo”. Quindi “il corso è una risposta che darà la possibilità quest’anno di iscriversi a 80 giovani, negli anni a venire in aumento fino ad arrivare a 400 studenti, che diventeranno degli straordinari veterinari, garantendo una migliore qualità di vita a loro in virtù di grandi opportunità occupazionali, e nel complesso a tutti noi”.