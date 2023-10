Lollobrigida: processo Piazzolla, sentenza attesa il 13 novembre**

Ottobre 5, 2023

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – E’ prevista per il 13 novembre prossimo la sentenza del processo in corso a Roma che vede imputato Andrea Piazzola, l’ex assistente e factotum di Gina Lollobrigida, deceduta lo scorso gennaio a 95 anni, accusato di circonvenzione di incapace per aver sottratto beni dal patrimonio dell’attrice tra il 2013 e il 2018. Nella scorsa udienza la pm della procura capitolina ha chiesto una condanna a 7 anni e mezzo per Piazzola, e i legali di parte civile, gli avvocati Michele e Alessandro Gentiloni Silveri, hanno depositato documenti dai quali si evince come fra appartamenti, gioielli e conti correnti, per un valore di oltre 10 milioni di euro, non sia rimasto quasi più nulla nell’asse ereditario della Lollobribrigida.

Oggi nel corso delle repliche la Procura ha sottolineato che ”nella vita di Gina Lollobrigida ci sono state due sfere: la vita ordinaria e quella più profonda, in cui si diventa suggestionabili e si perde lucidità nella gestione del patrimonio”.