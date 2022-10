Lombardia: 2,5 mln per rinnovo veicoli polizie locali e acquisto strumentazioni

Ottobre 25, 2022

Milano, 25 ott. (Adnkronos) – Regione Lombardia, con l’approvazione di una delibera proposta dall’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Romano La Russa, ha stanziato, per il 2023, 2,5 milioni di euro destinati all’acquisto di apparecchiature tecnologiche e veicoli in uso alle Polizie locali. Destinatari dei fondi i Comuni, in forma singola o associata, Comunità montane e unioni di Comuni, Province e Città metropolitana di Milano.

“Pur non avendo competenza diretta in questo tipo di materia – spiega il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – continuiamo a individuare percorsi che possano garantire ai Comuni risorse da utilizzare per rafforzare il sistema della sicurezza a garanzia dei nostri cittadini. Provvedimenti che interessano le grandi città, ma anche i piccoli centri con la consapevolezza che questo tema sia importante e particolarmente sentito dalla popolazione”.

“La dotazione di strumenti sempre più tecnologici – dichiara l’assessore Romano La Russa – aiuta certamente i nostri agenti nello svolgimento del loro prezioso lavoro. La novità di quest’anno è la presenza, tra gli strumenti acquistabili con i contributi del bando, degli etilometri, apparecchi sempre più indispensabili per i controlli. È importante mettere la polizia locale in condizione di operare in sicurezza così da consentirle di rispondere adeguatamente alle maggiori esigenze e richieste dei cittadini”.

Oltre agli alcol test, sarà possibile acquistare anche bici elettriche, droni, strumenti per il potenziamento della centrale radio, impianti di allarme per il controllo della sede comando, dash cam (telecamera da cruscotto), body cam destinate alla videoripresa durante il servizio degli operatori di polizia locale. Ed ancora defibrillatori, fototrappole, sniffer portatili per il rilevamento di esplosivi e per il riconoscimento rapido di droghe, autovetture a basse emissioni inquinanti, moto e scooter, veicoli per unità cinofila di Polizia locale e taser per i Comuni ammessi alla sperimentazione semestrale.

“Il bando – conclude l’assessore – sarà pubblicato domani, 26 ottobre, sul bollettino ufficiale di Regione Lombardia e le domande potranno essere presentate dal 9 al 31 gennaio 2023. Ho già provveduto a scrivere ai comandi delle polizie locali lombarde per informarli, con largo anticipo, di questa importante opportunità e consentire così loro di organizzarsi e di predisporre per tempo i progetti”.