Lombardia: 684.000 euro per rendere autonomi giovani ‘care leavers’

Ottobre 18, 2022

Milano, 18 ott. (Adnkronos) – Regione Lombardia aderisce alla sperimentazione riguardante gli interventi in favore dei cosiddetti ‘care leavers’, i ragazzi che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria che li abbia collocati in una comunità residenziale o in affido etero-familiare. Lo stabilisce una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli.

Le risorse disponibili sono pari a 684.038 euro. “La sperimentazione -spiega l’assessore- rientra tra le azioni di contrasto alla povertà previste dal Piano Povertà e si pone come obiettivo l’attivazione di interventi finalizzati a favorire il raggiungimento dell’autonomia da parte dei ragazzi e delle ragazze, ormai autonomi per legge, ma che hanno ancora bisogno di essere seguiti in quanto non possono contare sull’appoggio della famiglia”.

“L’approccio adottato è multidisciplinare ed è volto a mettere a disposizione dei ‘care leavers’ una componente di sostegno economico, ovvero la cosiddetta ‘Borsa per l’autonomia’, nonché -aggiunge Locatelli- il supporto della figura di un ‘Tutor per l’autonomia’, che svolge un ruolo di accompagnamento volto a facilitare il passaggio verso l’età adulta, con i cambiamenti legati al processo di uscita in autonomia dalla comunità o dalla famiglia affidataria. Si tratta di un ulteriore segnale di attenzione che Regione Lombardia rivolge ai nostri giovani, soprattutto in un momento particolarmente delicato, sia dal punto di vista economico che sociale, come quello che stiamo vivendo”.