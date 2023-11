Lombardia: 7 novembre seduta di Consiglio regionale, si apre con question time

Novembre 2, 2023

Milano, 2 nov. (Adnkronos) – Seduta di Consiglio regionale dedicata agli atti di indirizzo quella convocata dal presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani per martedì prossimo, 7 novembre, alle ore 10.

In apertura dei lavori spazio al question time con interrogazioni e interpellanze a risposta immediata. L’assemblea regionale sarà quindi chiamata ad esaminare otto mozioni sui seguenti temi: impegno per l’incremento del finanziamento nazionale per la sanità (primo firmatario Francesco Majorino, Pd); potenziamento e valorizzazione dell’offerta delle misure di prevenzione e diagnosi delle infezioni sessualmente trasmissibili in Regione Lombardia (primo firmatario Luca Paladini, Patto Civico); realizzazione del Cup unico regionale (prima firmataria Lisa Noja, Azione – Italia Viva); progetto per la revisione del sistema di formazione dei soggetti addetti al trasporto sanitario semplice e al trasporto sanitario (primo firmatario Riccardo Pase, Lega).

Non mancherà, poi, il ricordo dei Martiri di Nassiriya in occasione del ventesimo anniversario (primo firmatario Giacomo Zamperini, FdI), oltre alle misure per semplificare l’esercizio del diritto di voto dei cittadini comunitari presenti in Lombardia (primo firmatario Giulio Gallera, Forza Italia), al sostegno alle persone con disabilità (primo firmatario Matteo Piloni, PD) e al sostegno al settore dell’automotive lombardo (primo firmatario Alessandro Corbetta, Lega).