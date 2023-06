Lombardia: a Bergamo arrivano 7 nuovi bus ibridi Atb

Giugno 23, 2023

Milano, 23 giu. (Adnkronos) – La flotta dell’Azienda Trasporti Bergamasca (Atb) oggi si è arricchita di 7 nuovi autobus a metano ‘mild-hybrid’ finanziati con 1,5 milioni di euro dalla Regione Lombardia. “Il nostro obiettivo -ha spiegato l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente intervenendo alla presentazione- è arrivare ad avere un trasporto pubblico locale totalmente ‘green’ a emissioni zero, sostenibile e tecnologicamente avanzato. All’insegna di una mobilità sempre più interconnessa”.

“I nuovi autobus a metano -ha aggiunto Lucente- permetteranno di migliorare la qualità del servizio offerto nel territorio bergamasco, aumentando l’attrattività del trasporto pubblico. Un progetto importante per Regione Lombardia, che ha investito 1 milione e mezzo per l’acquisto dei mezzi della flotta di Atb. Notevoli i benefici, con il decongestionamento della rete stradale, minor inquinamento e maggiore sicurezza per i viaggiatori. Un percorso verso la transizione ecologica -ha concluso l’assessore regionale- che sta coinvolgendo già numerose provincie e mi auguro possa diventare realtà in tutta la Lombardia”.

I 7 autobus sono stati finanziati nell’ambito del ‘Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile’ del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il costo complessivo è di 2,7 milioni di euro, dei quali 1,5 milioni di competenza regionale. I nuovi mezzi, alimentati a gas naturale-metano compresso (Cng), grazie al modulo ‘Mild Hybrid’ consumano meno carburante e hanno un impatto ambientale ridotto rispetto agli autobus tradizionali. La riduzione dei consumi arriva fino all’8-10%, con evidente risparmio di metano.