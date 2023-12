Lombardia: a Palazzo Pirelli ‘Carena randagia’, due ruote in aiuto animali abbandonati

Dicembre 13, 2023

Milano, 13 dic. (Adnkronos) – ‘Carena randagia’, il primo moto club animalista d’Italia con in sella il campione marchigiano Giacomo Lucchetti ha fatto tappa a Palazzo Pirelli per un nuovo carico di cibo per gli amici a quattro zampe più bisognosi.

Nel fine settimana il progetto coordinato dal motocilista pesarese proseguirà verso i rifugi di Puglia, Molise e Basilicata. La missione del soccorso organizzata in collaborazione con il Lion Club Milano sarà completa, entro la fine dell’anno, con l’arrivo in Campania e Abruzzo. Con lui, come sempre, la sua inseparabile cagnolina Juliet. Alla presentazione del proseguio della missione, l’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi. Testimonial d’eccezione, il conduttore televisivo Edoardo Stoppa.

“Questo – ha spiegato l’assessore Comazzi – è un progetto bellissimo ideato da Giacomo Lucchetti, un grande professionista sportivo che unisce la sua passione dello sport, in questo caso la moto, con l’amore verso gli animali. E’ un progetto di solidarietà che porta cibo alle strutture che ospitano animali abbandonati e randagi e che Regione Lombardia appoggia e sostiene. Regione Lombardia è sempre accanto ai più fragili, anche ai nostri amici a quattro zampe . Ricordiamo infatti sempre che noi qui abbiamo fatto un grande lavoro di prevenzione sul randagismo, abbiamo delle strutture di eccellenza che gestiscono i nostri animali e puntiamo molto sulle adozioni”.

In pochi mesi il mondo delle moto, in aiuto degli animali bisognosi, ha già effettuato 59 missioni: “Siamo rientrati a Milano per caricare nuovamente il nostro furgone – ha sottolineato il pilota Giacomo Lucchetti – dopo aver effettuato le prime due consegne al centro di recupero della fauna selvatica e in un altro rifugio in provincia di Terni. Abbiamo consegnato circa 10 quintali di cibo. Sono state due missioni molto importanti perché in ambienti molto difficili. Le prossime tre tappe saranno Puglia, Molise e Basilicata. La missione organizzata in collaborazione con il Lion Club Milano sarà completata, entro la fine dell’anno, con le consegne in Campania e Abruzzo”.

A sostegno del progetto anche il conduttore Tv Edoardo Stoppa: “E’ un progetto bellissimo – ha rimarcato – e ho voluto esserci perché conosco personalmente da oltre 15 anni Jack il pilota, so quanto è serio e quanto crede in questa missione e quindi mi fa piacere dare una mano in questa bella iniziativa”.