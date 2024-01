Lombardia: al Pirellone ‘Originale Multiplo’, mostra dedicata all’arte della replica

Gennaio 16, 2024

Milano, 16 gen. (Adnkronos) – Trent’anni di produzioni calcografiche raccolte a Palazzo Pirelli. È aperta da oggi presso lo Spazio Eventi la mostra ‘Originale Multiplo’, opere uniche realizzate su carta, acciaio e altri materiali di supporto, impiegando tecniche e colori diversi.

“I multipli sono una forma d’arte interessante e in grande crescita -spiega il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani-. Considerati fino a qualche anno fa ‘arte minore’, occupano oggi spazi sempre più importanti nel settore del collezionismo. L’arte, in qualsiasi forma, è una risorsa fondamentale per il nostro territorio non solo a livello culturale, ma anche economico e sociale”. Per questo “l’attività delle gallerie d’arte, come ‘Originale Multiplo’, va salvaguardata, promossa e valorizzata. E in questo percorso devono avere un ruolo importante le istituzioni. Un connubio, quello tra arte e istituzioni, che come Consiglio regionale siamo convinti che non solo debba proseguire, ma ulteriormente rafforzarsi”.

In mostra una cinquantina di acqueforti e acquetinte, realizzate a partire dal 1995, che compongono gli ‘Originali Multiplo’ ideati da Alfredo Ceruti e Ferruccio Invernizzi. Quest’ultimo ha collaborato con Renato Volpini e con Giorgio Upiglio, uno dei più famosi incisori e stampatori d’arte in Italia e nel mondo.

Gli ‘Originali Multiplo’ sono opere che partono da una base comune e si differenziano una dall’altra per tecniche, colori e materiali utilizzati. Ogni opera è stampata e riprodotta più volte da un’unica lastra iniziale, ma ogni riproduzione diventa unica e diversa dalle altre grazie alle variazioni inserite di volta in volta dall’artista in collaborazione con lo stampatore. Un processo che dà vita a un’opera unica e irripetibile, firmata a mano dall’artista e a tiratura numerata.

In mostra alcuni big dell’arte contemporanea come Nicolai Lilin, Milo Manara, Mimmo Rotella, Enzo Facciolo e una sezione dedicata ai giovani artisti Caino e Abele, Laika1954 e Lediesis. La mostra intende far percepire ai visitatori l’originale-multiplo come “la possibilità di fare di ogni riproduzione un originale che mantenga la bellezza del prototipo e che addirittura lo completi nella molteplicità delle varianti -scrive il curatore Angelo Crespi, presidente e direttore scientifico di ‘Valore Italia’, impresa sociale proprietaria della storica scuola di restauro di Botticino-. Un multiplo che è esso stesso un originale, un originale che è multiplo fin dall’origine. Le opere esposte ne sono l’esempio sublime e quanto più l’artista decide di mettersi in gioco con l’originale/multiplo, quanto più il risultato è straordinario”.

L’esposizione potrà essere visitata fino a venerdì 26 gennaio nei seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle 9.30 alle 13.30; venerdì dalle 9.30 alle 13.30. Ingresso libero.