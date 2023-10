Lombardia: al via ‘Exe Lomb Est 2023’, settimana di esercitazioni protezione civile

Ottobre 9, 2023

Milano, 9 ott. (Adnkronos) – Prende il via domani, martedì 10 ottobre, ‘Exe Lomb Est 2023’, la tre giorni di esercitazioni della Protezione civile promossa dalla Regione Lombardia a 11 anni dal sisma che colpì anche il territorio mantovano. L’iniziativa si svolgerà in 15 comuni nelle province di Mantova, Brescia e Cremona per testare la capacità di risposta ad un’emergenza sismica da parte degli enti locali e dei tecnici formati da PoliS Lombardia ed Eucentre con percorsi didattici della scuola superiore di Protezione civile.

L’esercitazione è organizzata da Regione Lombardia in occasione della settimana nazionale della Protezione civile, in collaborazione con il dipartimento della Protezione civile, il corpo nazionale dei vigili del fuoco, Anci Lombardia, Fondazione Eucentre, Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Regione ed Arpa Piemonte e con le prefetture e le Province di Brescia, Cremona e Mantova.

“A 11 anni dal sisma che colpì il mantovano -afferma l’assessore regionale alla Protezione civile, Romano La Russa- la nostra Protezione civile, insieme ai Comuni, ha voluto mettere alla prova la propria preparazione”. La Russa giovedì 12 ottobre sarà presente a Moglia, comune del mantovano duramente colpito dal sisma del 2012. “Questa esercitazione -aggiunge La Russa- è un importante test che arriva dopo un impegnativo percorso formativo ideato dalla Protezione civile regionale e realizzato in collaborazione con PoliS Lombardia nell’ambito della scuola di superiore di Protezione civile, realtà che rappresenta un tassello fondamentale dell’intero sistema lombardo. La formazione è una priorità per Regione Lombardia: da gennaio a ottobre sono stati coinvolti oltre 250 tecnici dei Comuni e degli altri enti aderenti in più di 10 corsi dedicati”.

L’esercitazione si svolgerà il 10, 12 e 14 ottobre con oltre 500 operatori impegnati in ogni singola giornata. Metteranno alla prova sul campo le proprie competenze nella fase post emergenziale di un evento sismico che riguarda le attività di verifica dell’agibilità degli edifici colpiti dal terremoto, grazie ai sistemi informatici dedicati e all’uso di droni. Un’esercitazione ‘tecnica’ che non riguarda, quindi, la fase dei soccorsi alle persone ma tutto ciò che avviene dopo, quando bisogna fare la valutazione dei danni.

Saranno coinvolti 12 comandi dei vigili del fuoco che parteciperanno con 200 operatori al giorno, guidati dal direttore regionale della Lombardia, Fabrizio Piccinini, e con il concorso di ulteriori unità provenienti dal Piemonte e dalla Liguria. I vigili del fuoco svolgeranno anche un test cosiddetto ‘bottone rosso’ che fa parte delle esercitazioni nazionali, impiegando anche il comparto del soccorso aereo a cura dei Reparti volo Vigili del Fuoco coordinati dal C.o.r. (Centro operativo regionale) di Curno (Bg).

I Comuni coinvolti nelle Province di Brescia, Cremona e Mantova sono: Bs – Desenzano, Lonato del Garda, Montichiari e Sirmione; Cr – Casalmaggiore; Mn – Curtatone, Borgo Carbonara, Borgo Virgilio, Gonzaga, Marcaria, Moglia, Pegognaga, San Benedetto Po, San Giorgio Bigarello e Suzzara.