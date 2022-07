Lombardia: al via premio ‘Parità Virtuosa’ per best practice di welfare aziendale

Luglio 19, 2022

Milano, 19 lug. (Adnkronos) – Sono aperte fino a venerdì 7 ottobre le iscrizioni alla terza edizione del bando ‘Parità virtuosa. Condividere per conciliare’. Si tratta dell’iniziativa promossa dal Consiglio per le Pari opportunità (Cpo) della Lombardia, che conferisce un riconoscimento alle realtà più virtuose del territorio in tema di welfare aziendale e conciliazione vita-lavoro.

“Prosegue anche quest’anno l’impegno del Consiglio Pari opportunità sul premio ‘Parità Virtuosa’ -dichiara la presidente del Cpo Letizia Caccavale-. Abbiamo particolarmente a cuore il tema della conciliazione vita-lavoro e il supporto che le realtà lavorative tra aziende e associazioni, alle quali è dedicato il nostro premio, riescono a dare alle famiglie. Dopo aver appreso i dati allarmanti, sia regionali sia nazionali, sulle dimissioni delle lavoratrici madri, il Consiglio per le Pari opportunità ha voluto indagare la situazione delle realtà lombarde e ha scoperto una ricchezza di azioni di welfare virtuose che vogliamo supportare e premiare. Quest’anno abbiamo deciso di ampliare la partecipazione anche alle realtà con meno di dieci dipendenti e a quelle che hanno sviluppato progetti di accoglienza e inclusione lavorativa dei profughi di guerra, con una particolare attenzione alle donne e alle madri”.

L’iniziativa si rivolge ad aziende, associazioni imprenditoriali, cooperative e sindacati che abbiano implementato esperienze innovative in tema di welfare. Per poter partecipare occorre avere una sede aziendale nel territorio lombardo e compilare la scheda di adesione sul sito del Consiglio regionale al link http://bit.ly/CONCILIAZIONE-VITA-LAVORO entro venerdì 7 ottobre 2022. Le buone pratiche saranno selezionate in base al welfare organizzativo e aziendale, alla flessibilità sui tempi lavoro e alla parità retributiva. La premiazione delle realtà vincitrici si svolgerà nel mese di novembre 2022.