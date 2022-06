Lombardia: al via tour Fontana per valorizzare ‘aree interne’, prima tappa Oltrepò pavese

Giugno 29, 2022

Milano, 29 giu.(Adnkronos) – Coesione, sostenibilità e qualità dei servizi. Sono queste le parole chiave utilizzate per il rilancio delle aree interne da Regione Lombardia nell’ambito del tour, iniziato oggi da Varzi nell’Oltrepò pavese che toccherà 14 tappe. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sarà sui territori di pianura e di montagna per la valorizzazione delle ‘Aree Interne’. “Abbiamo scelto di partire dall’Oltrepò Pavese, nel cuore di quella Lombardia che abbiamo definito ‘Autentica’, poiché incarna quello spirito lombardo contraddistinto, dalla pianura alle montagne, dai laghi alle città, dalla creatività, dalla voglia di fare, dal sapersi adattare e dal guardare al domani”, spiega Fontana. L’obiettivo ultimo è quello di realizzare “la Lombardia ‘Smartland’, un territorio regionale connesso, coeso dal punto di vista territoriale e sociale”.

Sono disponibili complessivamente 196 milioni di euro (fondi regionali, europei e nazionali) risorse dedicate alle 14 ‘Aree Interne’. Nella precedente programmazione, 2014 – 2020, le ‘Aree’ erano soltanto 4. Con la nuova programmazione 2021-2027 Regione Lombardia ha inteso valorizzare ulteriori territori incrementando le risorse. L’obiettivo è costruire un sistema in cui tutti i territori abbiano uguali possibilità ed opportunità di sviluppo, e possano essere valorizzati per i loro peculiari fattori di attrattività.

Regione Lombardia vuole costruire, in collaborazione con Anci Lombardia e Politecnico di Milano, un lavoro comune insieme alle comunità locali ed ai piccoli Comuni, in particolare quelli situati nelle aree interne. Il piano d’azione, illustrato dal vicesegretario vicario di Regione Pier Attilio Superti, è stato chiamato ‘agenda del controesodo’ per intervenire a 360 gradi ed in modo coordinato, sia sul fronte degli investimenti tradizionali che su quello del capitale sociale, per accrescere l’attrattività dei territori.

Primo appuntamento della giornata di oggi a Varzi. Il presidente Fontana ha presieduto la tavola rotonda dedicata all’approfondimento della ‘strategia nazionale per le aree interne’ organizzata presso la Casa dei servizi Terre alte ‘G. Azzaretti’ in piazza della Fiera. All’appuntamento hanno preso parte, fra gli altri, i consiglieri regionali del territorio, rappresentanti della Provincia di Pavia, della Comunità Montana Oltrepò Pavese, del Gruppo di Azione Locale (Gal) dell’Oltrepò, sindaci e autorità locali.

“Vorrei riprendere – ha continuato il governatore – un passaggio tratto dal documento della ‘strategia d’area l’Oltrepò pavese: una comunità green, slow, consapevole e connessa”. In questa formulazione, conclude il presidente di Regione Lombardia, “c’è l’essenza dell’Oltrepó pavese che riconosce la centralità del bene territorio inteso come paesaggio, cultura, stile di vita e mondo economico-produttivo da valorizzare, puntando su sostenibilità, innovazione e attenzione al benessere”.