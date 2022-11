Lombardia: Alferi (Pd), ‘ticket Moratti-Cottarelli? a parlarne si sbaglia’

Novembre 5, 2022

Milano, 5 nov.(Adnkronos) – “Incontriamoci su una figura che può unire. Se si parla di ticket si sbaglia”. Lo ha detto il senatore dem Alessandro Alfieri, riferendosi alla possibilità di schierare Letizia Moratti come candidata di centrosinistra alle prossime elezioni regionali in Lombardia in ticket con Carlo Cottarelli. “Se si parte dai nomi -aggiunge Alfieri- non andiamo da nessuna parte”.

Intercettato a margine della manifestazione milanese a favore del popolo ucraino, Alfieri spiega di aver “fatto un salto a Roma e poi qua perché abbiamo bisogno di gettare ponti e non innalzare muri”; del resto, osserva, “non servono polemiche tra una piazza e l’altra. Abbiamo dovere morale e politico di provare a costruire in Lombardia una alternativa al governo della destra”. E dunque “la presenza qui vuol dire lavoriamo insieme, centrosinistra e terzo polo, inutile dividersi. Sediamoci attorno a un tavolo, senza veti”.