Lombardia: Alfieri (Pd), ‘Majorino a 4 punti da Fontana, partita apertissima’

Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “L’ultimo sondaggio dice una cosa chiara, che in Lombardia è partita apertissima tra Majorino e Fontana, e che per la prima volta il centrosinistra può davvero strappare la Regione al centrodestra dopo 28 anni. I lombardi stanno facendo i conti con i candidati e con le proprie aspettative per la Regione dei prossimi cinque anni e si stanno convincendo che è ora di cambiare e che Fontana non va riconfermato. Questo ci dà slancio per le prossime intense settimane di campagna elettorale, sapendo che si può davvero vincere”. Così il vice presidente vicario dei senatori del Pd Alessandro Alfieri dopo la pubblicazione del sondaggio di IZI che dà Majorino molto vicino a Fontana, con un divario di soli quattro punti percentuali.