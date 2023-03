Lombardia: Anas, ‘al via lavori in galleria lungo Ss42 del Tonale e della Mendola’

Marzo 31, 2023

Milano, 31 mar. (Adnkronos) – A partire dalla prossima settimana, Anas effettuerà gli interventi di manutenzione periodica degli impianti di videosorveglianza a servizio della galleria ‘Giovanni Paolo II’ lungo la strada statale 42 del Tonale e della Mendola tra il km 95,200 e il km 105,000, nei territori comunali di Sellero e Capo di Ponte, in provincia di Brescia. Lo rende noto Anas, precisando che per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, la statale verrà chiusa al traffico dal km 98,200 al km 105,000, tutte le notti, in entrambe le direzioni dalle ore 22.00 di lunedi 3 aprile fino alle 6.00 del giorno successivo.

Le limitazioni non saranno attive nei giorni festivi e prefestivi e la loro conclusione è prevista per il 26 maggio 2023.

Il traffico verrà deviato lungo la ex Ss 42 all’interno dei territori comunali di Ceto, Nadro, Sellero, Cedegolo e Berzo Demo, con uscita al km 95,100 ‘svincolo di Nadro’ ed ingresso al km 105,000 della rotatoria di Forno Allione nel comune di Berzo Demo e viceversa.