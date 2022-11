Lombardia: Anelli (Lega), ‘Regione traina Paese grazie a piano voluto da Fontana’

Novembre 30, 2022

Milano, 30 nov. (Adnkronos) – “Colpisce che una persona attenta come Letizia Moratti non sia al corrente di quanto sia stato dichiarato da decine di autorevoli rappresentanti dell’università, del mondo produttivo, della finanza, del sociale e della società civile lunedì all’evento ‘Lombardia 2030’. Il loro giudizio sulla nostra Regione è l’esatto contrario di quanto lei continua ad affermare”. Così Roberto Anelli, capogruppo della Lega al Pirellone, replica alle dichiarazioni odierne dell’ex vicepresidente della Regione, Letizia Moratti.

“Se la Lombardia continua ad essere il motore trainante del Paese -afferma Anelli- è grazie all’impegno messo in campo dal governatore Attilio Fontana che ha anticipato il Pnrr e ha compreso immediatamente la necessità di sostenere concretamente, con più di 4 miliardi di euro, le imprese e gli enti locali. Probabilmente Letizia Moratti non ricorda il ‘Piano Lombardia’ in quanto impegnata a rincorrere il Pd, nella speranza che metta da parte Majorino per appoggiare la sua candidatura”.