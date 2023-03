Lombardia: ass. Beduschi, ‘bene ok governo a commissario per gestire crisi idrica’

Marzo 22, 2023

Milano, 22 mar. (Adnkronos) – “La decisione del governo di nominare un commissario per gestire la crisi idrica è una buona notizia. Con la stagione irrigua alle porte e visti tutti i dati fortemente negativi sulla disponibilità di acqua, una regia nazionale sarà fondamentale per tagliare i tempi delle decisioni e soprattutto per risolvere i potenziali conflitti tra territori e interessi economici differenti che inevitabilmente la situazione potrebbe innescare”. Lo afferma l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia Alessandro Beduschi, commentando la decisione presa dalla cabina di regia sulla crisi idrica del governo, che procederà all’individuazione della figura di un commissario che si occuperà, tra l’altro, di coordinare la fase emergenziale.

“La Lombardia, prima regione agricola italiana, è stata fortemente colpita nel 2022 – prosegue Beduschi – ma ha attivato tutti gli strumenti necessari per difendersi dalla crisi, a partire dal tavolo crisi idrica che coinvolge tutti gli stakeholders del settore e continua a lavorare per gestire al meglio le scorte d’acqua negli invasi in quota e favorire il maggior rilascio possibile in pianura”.

“Un grazie al governo – conclude l’assessore Beduschi – che, con i ministri Lollobrigida e Salvini, sta dimostrando grande attenzione al problema, ed è sempre più determinato a mettere in campo politiche utili ad affrontare il tema della siccità come prioritario”.