Lombardia: ass.Caruso, ‘3 mln per sale da spettacolo e luoghi cultura contro caro energia’

Settembre 25, 2023

Milano, 25 set. (Adnkronos) – Regione Lombardia mette in campo 3 milioni di euro per aiutare le imprese culturali a sostenere i costi dell’energia. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Cultura, Francesca Caruso, ha approvato i criteri del bando destinato a sale cinematografiche, sale da spettacolo, istituti e luoghi di cultura. “I rincari dell’energia -ha sottolineato l’assessore- hanno messo in difficoltà molte imprese culturali costringendole a ridurre l’offerta e i servizi al pubblico. Regione Lombardia, con questo bando, mette a disposizione un supporto per assicurare la continuità operativa del settore culturale e attenuare gli effetti della crisi. Il comparto della cultura rappresenta un segmento importante per l’economia lombarda, è florido ed è strategico anche dal punto di vista occupazionale. Come Regione aiutiamo concretamente i presidi culturali, che svolgono sui territori un ruolo fondamentale di aggregazione sociale e contribuiscono a garantire vivibilità e sicurezza”.

La Giunta regionale ha approvato la delibera con i requisiti e i criteri del ‘Bando per il sostegno alla copertura dei costi energetici di luoghi della cultura e sale da spettacolo’. Potranno presentare domanda di contributo le imprese che gestiscono sale cinematografiche, sale da spettacolo, musei, raccolte museali, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, luoghi o monumenti storici. L’agevolazione sarà concessa ed erogata in misura percentuale minima pari al 10% delle spese energetiche riferite all’anno 2023 fino a un contributo massimo (per ciascun soggetto o impresa unica) di 40.000 euro e fino a esaurimento delle risorse disponibili, in ordine di arrivo delle domande.

Se la dotazione finanziaria non sarà esaurita, sarà possibile incrementare la percentuale del contributo fino a un massimo dell’80% delle spese presentate (iva esclusa) e fino a un importo di contributo massimo (per soggetto o impresa unica) di 70.000 euro. La presentazione delle proposte da parte dei possibili beneficiari potrà avvenire dal 17 al 31 ottobre 2023. Tutte le informazioni saranno disponibili sul portale di Regione Lombardia.