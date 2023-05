Lombardia: ass.Comazzi, ‘da Regione impegno per valorizzazione e tutela sistema parchi’

Maggio 25, 2023

Milano, 25 mag. (Adnkronos) – “Regione Lombardia è costantemente impegnata a valorizzare e sviluppare il sistema regionale delle aree protette lombarde che è costituito da una pluralità di istituti di tutela: parchi, riserve e monumenti naturali, siti di rete Natura 2000, nonché dalla rete ecologica regionale. Perseguire questi obiettivi è parte integrante per il raggiungimento dei target di tutela che l’Europa assegna agli Stati membri attraverso la ‘Strategia per la Biodiversità’, che prevede il 30% della superficie territoriale protetta e il 10% del territorio rigorosamente protetto entro il 2030”. Così l’assessore al Territorio e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Gianluca Comazzi.

Per favorire il raggiungimento di questi obiettivi l’assessorato al Territorio e Sistemi verdi intende avviare un confronto con il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, affinché vengano riconosciute a pieno titolo tutte le forme di tutela presenti in Regione Lombardia e intende, inoltre, promuovere e sostenere proposte di istituzione o di ampliamento di aree protette nelle diverse forme presenti nella legislazione regionale, in accordo con le comunità locali: “Su quanto fatto presente negli scorsi giorni da Legambiente Lombardia -avverte Comazzi- stiamo già lavorando. Per realizzare i suddetti obiettivi di legislatura, Regione intende coinvolgere tutti i soggetti interessati ai temi della tutela e dello sviluppo compatibile del territorio, a partire dagli enti gestori dei parchi regionali quali attori protagonisti della costruzione del sistema del sistema di tutela del territorio lombardo”.