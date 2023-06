Lombardia: ass.Franco: ‘al lavoro in prossimi 2 anni per rimettere su mercato alloggi sfitti’

Giugno 26, 2023

Milano, 26 giu. (Adnkronos) – Anche il tema della casa e dell’abitare, al Palazzo delle Stelline di Milano, al centro dei lavori della rassegna promossa da ‘Direzione Nord’ e dedicata al tema ‘Mete raggiungibili, obiettivi sostenibili’. L’iniziativa è stata organizzata da Fondazione Stelline insieme all’Associazione Italiastatodidiritto e a InRete, con il contributo di Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Milano.

L’assessore regionale alla Casa e Housing Sociale, Paolo Franco, ha evidenziato come “Regione Lombardia continui a investire risorse con l’obiettivo di migliorare il patrimonio immobiliare”. “Anche in questa sede – ha aggiunto l’assessore – desideriamo ribadire che il nostro tipo di azione è mirata a valorizzare non solo la sostenibilità ambientale ed economica, ma anche l’aspetto sociale, un valore che assume un significato fondamentale nell’assegnazione del patrimonio immobiliare. Ciò significa, ad esempio – ha spiegato Paolo Franco – potere individuare una serie di alloggi da dedicare a quelle fasce di persone che per situazione economica, né troppo bassa, né troppo alta, farebbero molto fatica a permettersi una casa”.

Parlando infine di interventi di carattere generale, l’assessore Franco ha sottolineato: “Abbiamo cantieri aperti per oltre 600 milioni di euro in tutta la Lombardia, con focus prevalentemente su Milano, dove il ragionamento centrale è quello di rimettere a disposizione, nei prossimi due anni, gli appartamenti sfitti”.