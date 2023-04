Lombardia: ass.Mazzali, ‘4 turisti su 10 a Bergamo cercano tipicità enogastronomiche’

Aprile 28, 2023

Milano, 28 apr. (Adnkronos) – Enogastronomia e valori del territorio sono un binomio inscindibile e vincente. “Oggi in occasione della ‘Giornata della Ristorazione’ – spiega Barbara Mazzali, assessore regionale a Turismo, Marketing territoriale e Moda – celebriamo un mondo che significa ospitalità, professionalità, buon cibo, vino del territorio e tipicità lombarde, di cui ribadisco tutto il valore per la nostra Regione, sempre più meta turistica. L’enogastronomia – continua l’assessore- rientra tra i valori della Lombardia, intesi come specialità che la caratterizzano a tavola e cercati in maniera crescente dai turisti”.

Lo dimostrano anche i risultati di un’indagine presentata nelle ultime ore a Bergamo, elaborata dalla Ascom-Confcommercio locale, in cui emerge l’importanza di cucina locale e vino per gli ospiti degli alberghi bergamaschi: a precisa domanda, 4 intervistati su 10 dichiarano che l’enogastronomia come fattore di scelta è “molto importante”. Entrando nel dettaglio, di questi specifici intervistati (41,5%), il 72,7% sono stranieri e il 68,2% viaggiatori per turismo. Nei ristoranti frequentati più di un terzo ha trovato e assaggiato piatti e vino tipici del territorio e il voto alla cucina Bergamasca è lusinghiero: tra eccellente (per quasi il 40%) e buono (per il 55%). Il giudizio di eccellenza è formulato per il 92,3% da stranieri, mentre il giudizio di buono è per il 66,6% degli italiani.

“Tra i piatti più amati di Bergamo – osserva Mazzali – spiccano polenta e osei’, casoncelli e polenta taragna, tutti nomi espressi, a volte anche nelle stesse ‘carte dei Menù’, in dialetto, a riprova che il cibo e il vino sono anche la nostra storia, una storia che affascina chi viene da altre Regioni o altri Paesi. L’indagine riguarda Bergamo – conclude – ma sono certa che analoghi risultati si rilevano in tutti i nostri splendidi territori, ricchissimi di tradizioni enogastronomiche che conquistano turisti italiani e stranieri “.