Lombardia: ass. Sertori, ‘con Finlombarda 5 mln per lo sviluppo di Como Acqua’

Ottobre 10, 2023

Milano, 10 ott. (Adnkronos) – Finlombarda, società finanziaria di Regione Lombardia, ha siglato un contratto di finanziamento con Como Acqua per un importo del valore complessivo pari a 5 milioni di euro e con durata 6 anni, assistito dalla Garanzia SupportItalia di Sace. L’operazione concorrerà a sostenere la costante crescita di Como Acqua, gestore del servizio idrico integrato per la provincia di Como, e il suo piano pluriennale di investimenti.

“L’iniziativa della società finanziaria di Regione Lombardia – dichiara Massimo Sertori, assessore regionale con delega, tra le altre, all’Utilizzo della risorsa idrica – si affianca all’azione di supporto avviata da tempo da Regione Lombardia per lo sviluppo e il miglioramento della qualità del servizio idrico integrato. In particolare, nel territorio dell’ambito territoriale ottimale di Como sono state stanziate, con i fondi derivanti dal ‘Piano Lombardia’, risorse pari a 7,4 milioni di euro per il finanziamento di ben 17 interventi del valore totale di quasi 13 milioni di euro, prevalentemente impiegati per l’ottimizzazione del segmento fognatura e depurazione”.

“Il settore idrico – sottolinea Andrea Mascetti, presidente di Finlombarda – è indubbiamente strategico per la competitività della nostra regione e patrimonio da valorizzare. L’operazione conclusa a favore di Como Acqua conferma il nostro impegno al fianco di Regione Lombardia per uno sviluppo sostenibile e una gestione efficiente della risorsa idrica che garantisca a cittadini e imprese della Lombardia un servizio di qualità”.

“Questa operazione – ha commentato Enrico Pezzoli, presidente e ad di Como Acqua – conferma la crescita di Como Acqua nel panorama del settore, rappresentando una concreta manifestazione di fiducia nell’affidabilità, nella serietà e nella capacità di programma e visione lungimirante della società nella gestione del servizio idrico”.

“Sostenere le imprese del territorio nei loro processi di crescita – ha dichiarato Antonio Frezza, chief marketing & sales pmi di Sace – rappresenta uno dei pilastri del nostro Piano industriale INSIEME2025. Come Sace siamo orgogliosi di essere al fianco di Como Acqua nei suoi piani di sviluppo per la gestione di una risorsa preziosa per il benessere di tutta la comunità”.