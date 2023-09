Lombardia: ass.Tironi, ‘regione apripista con certificazione parità di genere in azienda’

Settembre 26, 2023

Milano, 26 set. (Adnkronos) – “Regione Lombardia è stata la prima regione d’Italia a credere nella certificazione di parità di genere in azienda, come dimostrano i 10 milioni di euro investiti con un bando specifico”. Lo ha ricordato l’assessore Simona Tironi, assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, intervenuta al convegno ‘In azienda la parità di genere fa la differenza’.

“Un momento conclusivo – ha continuato l’assessore Tironi – di un percorso in 11 tappe che si sono tenute sui territori. Siamo stati ospiti delle nostre Camere di Commercio, che ringrazio. In questo modo abbiamo avuto la possibilità di incontrare più di 800 aziende per spiegare non solo l’importanza della parità di genere, ma quale valore aggiunto assegni al contesto lavorativo. Continueremo a credere nella parità di genere. Tutte le misure che svilupperemo come assessorato al Lavoro e Formazione, sosterranno i temi dell’inclusività e delle eque possibilità”.

“La parità di genere fa la differenza, trattando i lavoratori alla pari, che siano uomini o donne – ha spiegato Anna Maria Gandolfi, consigliera di Parità regionale -. Questa mattina, con l’assessore Tironi, abbiamo fatto il punto sullo stato di avanzamento del bando attraverso il quale sono stati stanziati 10 milioni di euro”. La certificazione di parità di genere è “uno strumento che è stato messo a disposizione dal governo in un progetto del Pnrr per portare le imprese a certificarsi – ha chiarito Tiziana Pompei, vicesegretario generale di Unioncamere -. Regione Lombardia è stata la prima a introdurre questo meccanismo di premialità. Non è solo un bollino, ma un percorso serio e consapevole che l’azienda affronta”.