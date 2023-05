Lombardia: Belvedere 39esimo piano apre al pubblico per festeggiare la Regione

Maggio 25, 2023

Milano, 25 mag. (Adnkronos) – Quest’anno ricorre il decimo anniversario dall’istituzione della Festa della Lombardia che, dal 2013, si celebra il 29 maggio per ricordare la storica vittoria della Lega Lombarda sul Sacro Romano Impero nella Battaglia di Legnano del 29 maggio 1176. Per il decimo ‘compleanno’, la festa raddoppia. Sabato 27 e domenica 28 maggio, infatti, la Regione propone un ricco calendario di iniziative a partire dall’apertura straordinaria (dalle 14 alle 22) del Belvedere al 39esimo piano di Palazzo Lombardia. La partecipazione alle iniziative è libera e gratuita.

Sabato 27 maggio, dalle 18.30 alle 20, in auditorium ‘Testori’, il presidente Attilio Fontana consegnerà i premi ‘Rosa Camuna’ a coloro che si sono particolarmente distinti per il loro impegno, operosità, creatività e ingegno. Alle 21, a conclusione della serata, si terrà in piazza Città di Lombardia, uno spettacolo di LiberiDi. Si tratta di una performance di artisti che intratterranno il pubblico con evoluzioni acrobatiche, eseguendo coreografie spettacolari di altissimo livello.

Domenica 28 maggio, nel pomeriggio, grazie alla collaborazione con la Biblioteca degli Alberi di Milano, verranno organizzate alcune passeggiate guidate che collegheranno il parco del Bam a Palazzo Lombardia, per terminare al 39esimo piano. I partecipanti potranno vivere le magiche atmosfere e le performance del Bam Circus – Festival delle Meraviglie (che si terrà nella vicina Biblioteca degli Alberi) da diverse prospettive, camminando nel Parco e osservandole dall’alto del Belvedere. Alle 21, piazza Città di Lombardia diventerà teatro di una scenografica performance della Compagnia Corona Events, organizzata sempre in collaborazione con il Bam. Ballerini su altissimi trampoli e costumi luminosi animeranno lo spazio per regalare a tutti un vero e proprio sogno a occhi aperti.