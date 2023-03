Lombardia: Bertolaso, ‘lavori Policlinico Milano all’insegna della trasparenza’

Marzo 23, 2023

Milano, 23 mar. (Adnkronos) – “Trasparenza e informazione sono tra i nostri concetti principali. Tutti i cittadini che vogliono sapere cosa si sta realizzando nel centro storico di Milano hanno il diritto di essere informati e conoscere il progetto, gli obiettivi e i tempi di realizzazione di quello che è uno dei più importanti ospedali d’Italia”. Lo ha affermato questa mattina l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, a margine dell’inaugurazione dell’InfoPoint sull’avanzamento del nuovo Policlinico in via della Commenda a Milano.

In questo caso, ha aggiunto Bertolaso, “cominciamo davvero dalle fondamenta e diamo a tutti la possibilità di vedere quello che si sta realizzando. In conferenza – ha concluso – è stato detto che i lavori saranno consegnati nell’ottobre 2024, quindi tra poco più di un anno”.

Il nuovo Policlinico di Milano sarà un’opera, all’avanguardia e immersa nel verde. Non consumerà nuovo suolo e sfrutterà l’accumulo dell’acqua piovana per il successivo riutilizzo, oltre a utilizzare fonti energetiche diversificate privilegiando l’impiego di quelle rinnovabili. Il nuovo Policlinico sarà formato da un ‘Central Building’, che ospiterà sul tetto il Giardino Terapeutico, con a fianco due edifici di 7 piani, definiti Edificio Nord ed Edificio Sud. Il Central Building sarà impegnato nelle attività di ricovero, l’Edificio Nord sarà dedicato principalmente alla cura dell’adulto mentre quello Sud a donne, bambini e neonati. Previsto anche un giardino di 8.000 metri quadrati, su cui si affacceranno le lungodegenze. La conclusione dei lavori è attesa entro la fine del 2024 e le attività per l’estate del 2025. L’InfoPoint di cantiere sarà aperto al pubblico in occasione di eventi e ospiterà convegni e conferenze su varie tematiche.