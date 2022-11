Lombardia: Bertolaso rassegna dimissioni da cda Milanosesto

Novembre 3, 2022

Milano, 3 nov. (Adnkronos) – Milanosesto rende noto di aver “ricevuto ieri comunicazione dal dottor Guido Bertolaso della sua accettazione della carica di assessore al Welfare della Regione Lombardia e della contestuale volontà di dimettersi dalla carica di consigliere di amministrazione della società, pur in assenza di qualsiasi conflitto di interessi ma per una mera valutazione di opportunità anche in considerazione dell’impegno che il nuovo incarico richiederà”. Lo si legge in una nota diffusa dalla società immobiliare impegnata nei lavori di rigenerazione urbana sulle ex aree Falck nel comune milanese di Sesto San Giovanni dove dovrebbe sorgere anche la ‘Città della Salute'”.

“In data odierna -prosegue la nota- il dottor Bertolaso ha formalizzato le preannunciate dimissioni, che sono state accettate da Milanosesto Spa pur condividendo l’assenza di qualsiasi conflitto di interessi. La società ringrazia il dottor Bertolaso per l’attività svolta ed il positivo contributo apportato fino ad oggi nell’importante progetto di riqualificazione dell’area di sviluppo di MilanoSesto”.