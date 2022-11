Novembre 18, 2022

Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “Pierfrancesco Majorino candidato in Lombardia per il centrosinistra. Mi riempie di speranza. Il rappresentante di una nuova generazione, colto, sperimentato, intelligente e da sempre impegnato nel riscatto sociale”. Così Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd, commenta con un post su Facebook la candidatura per il centrosinistra di Pierfrancesco Majorino alla guida della Regione Lombardia