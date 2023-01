Gennaio 2, 2023

Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “Letizia Moratti corre per vincere, con la concretezza di chi ha dimostrato di saper prendere in mano la situazione disastrosa della sanità della Regione Lombardia, e di saper risolvere la situazione. In Lombardia, il Pd sceglie di allearsi senza indugio con il M5S e abdica a qualsiasi vocazione riformista. Lo abbiamo sempre detto: questo è ormai il nuovo corso del Pd”. Così Elena Bonetti, vicepresidente della federazione Azione-Iv, a L’Aria che tira.