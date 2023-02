Lombardia: Calenda a Gori, ‘ammetto sconfitta ma anche uniti con te abbiamo perso’**

Febbraio 13, 2023

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – “Sicuramente non ha funzionato. Non ho mai problemi ad ammettere una sconfitta”. Così Carlo Calenda risponde via twitter a Giorgio Gori: “Possiamo a questo punto serenamente dire che la scelta del Terzo Polo di sostenere Letizia Moratti è stata una sciocchezza?”, aveva scritto il sindaco di Bergamo.

Aggiunge Calenda: “La questione però è un poco più complessa. Scorsa volta eravamo tutti con te e hai/abbiamo preso meno del 30%. C’è un’inossidabile voto di destra che fa crescere Fontana anche dopo il disastro covid”.