Febbraio 9, 2023

Roma, 9 feb. (Adnkronos) – I candidati alla segreteria nazionale Gianni Cuperlo, Stefano Bonaccini, Paola De Micheli ed Elly Schlein chiuderanno domani, insieme a Pierfrancesco Majorino, la campagna elettorale per le regionali del Partito Democratico. L’appuntamento è alle 18 al Teatro del Buratto, in via Giovanni Bovio 5 a Milano.