Lombardia: Carretta (Azione), ‘solidarietà a Moratti, da Lega immagine vergognosa’

Novembre 4, 2022

Milano, 4 nov. (Adnkronos) – “Domani in piazza, all’Arco della Pace, saremo tanti cittadini liberi per chiedere il cessate il fuoco e lo stop all’invasione russa in Ucraina. Una manifestazione apartitica aperta a tutti e tutte che non deve essere strumentalizzata politicamente”. Lo afferma il consigliere regionale e Segretario regionale lombardo di Azione, Niccolò Carretta, aggiungendo: “Capisco le difficoltà della Lega nello scendere in piazza con tutti/e noi, forse a causa dei suoi rapporti internazionali più o meno limpidi, ma l’immagine della Moratti con in fronte la falce e il martello è brutale e vergognosa”.

“La mia e la nostra vicinanza a Letizia Moratti che -conclude Carretta- fino a prova contraria è una donna libera di manifestare per quello in cui crede, anche senza il benestare della Lega di Salvini e Fontana”.