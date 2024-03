Lombardia: Caruso, ‘contributi a Cineteca italiana per patrimonio cinematografico’

Marzo 14, 2024

Milano, 14 mar. (Adnkronos) – Un contributo di 140.000 euro per supportare la Fondazione Cineteca Italiana nelle proprie attività. È quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore alla Cultura, Francesca Caruso. Lo stanziamento rientra nell’ambito del progetto triennale 2022/2024 per la realizzazione di attività di conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio cinematografico in Lombardia.

“Regione Lombardia -afferma l’assessore Caruso- sostiene con convinzione la Fondazione Cineteca Italiana, punto di riferimento per Milano e la Lombardia. Le sue attività sono importanti anche per la valorizzazione di alcune progettualità individuate come prioritarie nell’ambito del Programma Triennale per la Cultura 2023 – 2025”.

“Ritengo fondamentale incentivare i giovani -aggiunge- a fruire del patrimonio culturale e a cimentarsi in attività culturali. In questo senso, il Museo Interattivo del Cinema riveste un ruolo molto importante anche dal punto di vista attrattivo. In ambito culturale e formativo -conclude- il cinema ha un ruolo di primo piano”.