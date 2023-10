Lombardia: Caruso, ‘Regione ha investito 5 milioni per beni culturali provincia Pavia’

Ottobre 19, 2023

Milano, 19 ott. (Adnkronos) – Regione Lombardia ha contribuito al recupero e al rilancio del Castello di Branduzzo, un complesso fortificato situato nel borgo di Castelletto di Branduzzo (Pv). L’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, lo ha visitato oggi nell’ambito di un tour istituzionale nelle terre dell’Oltrepò Pavese. “Per il Castello di Branduzzo – ha evidenziato Caruso – abbiamo messo in campo 148.500 euro in particolare per effettuare interventi di riqualificazione delle stalle del ‘700 secolo, con l’obiettivo di valorizzare un luogo affascinante e che merita di essere riscoperto”. Il progetto, finanziato con fondi Pnrr, riguarda un edificio di pregio di ampie dimensioni, nell’ottica di assicurare una futura fruizione pubblica.

Il tour è proseguito a Calvignano, borgo di 130 abitanti, nella Tenuta Travaglino che vanta antiche origini. Il primo atto scritto che riguarda questa proprietà è datato 1111 e di quell’anno sono le prime pietre che costituirono le fondamenta del convento benedettino, trasformato, nel corso dei secoli, in un’azienda agricola e vitivinicola di punta per il territorio. L’assessore ha concluso la giornata di lavoro in Oltrepò Pavese visitando, sempre a Calvignano, la Chiesa di San Martino. “Si tratta di luoghi ricchi di storia e cultura – ha sottolineato Caruso – che meritano attenzione. Sarà nostra premura cercare di valorizzarli, lavorando per portare avanti progetti mirati di promozione”.

L’assessore ha poi ribadito l’impegno per il territorio pavese: “L’azione di Regione Lombardia a favore di Pavia e provincia – ha concluso l’assessore – si è sviluppata nel tempo e procede con determinazione. In questi anni abbiamo investito oltre 5 milioni di euro per sostenere interventi di recupero di beni culturali e storici che caratterizzano questi splendidi luoghi”.