Lombardia: Caruso, ‘regione leader cinema, in scena 412.000 eventi, qui 20% fatturato italiano’

Ottobre 26, 2023

Milano, 26 ott. (Adnkronos) – Apre oggi il bando ‘Lombardia per il cinema’ destinato al sostegno delle imprese cinematografiche che realizzano film e documentari nell’intero territorio lombardo. La misura, istituita per la prima volta dalla Regione, mette a disposizione una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro, con risorse a valere sul PR FESR 21-27.

“Con questa iniziativa -sottolinea l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso- vogliamo rafforzare e migliorare la competitività del settore, favorendo l’attrazione di investimenti in Lombardia, con benefici per l’indotto e per l’occupazione. A lungometraggi e opere seriali, sia di finzione sia di animazione, sono destinati 2,4 milioni di euro, mentre per documentari e docuserie il finanziamento è di 600.000 euro”.

L’erogazione regionale sarà concessa a fondo perduto nella misura percentuale massima del 50% delle spese di produzione ammissibili sostenute in Lombardia.

Possono presentare domanda micro, piccole e medie imprese, in possesso dei codici Ateco di riferimento, che realizzeranno opere audiovisive in Lombardia. La domanda di partecipazione va presentata esclusivamente online entro le ore 16 del 18 gennaio 2024 sul portale di riferimento per i bandi di Regione.

“Agevolare la realizzazione di film, documentari e prodotti audiovisivi di qualità sul nostro territorio -evidenzia Caruso- significa promuovere, nel concreto, il patrimonio culturale, paesaggistico e naturale della Lombardia”.

Quella cinematografica, a livello nazionale, – secondo i dati diffusi dalla Siae relativi al 2022 – è la forma più diffusa di spettacolo, costituendo il 74% del totale. Nello specifico in Lombardia nell’ultimo anno sono andati in scena quasi 412.000 eventi (il 18,3% della proposta nazionale) e si è registrato il 20% del fatturato italiano per il settore. La Lombardia, inoltre, è prima per numero di spettatori: 9,76 milioni, pari al 20,5%, ovvero più di un quinto del valore complessivo nazionale.