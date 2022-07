Lombardia: Colombo (Lega), ‘in bilancio garantiti servizi a cittadini senza altre tasse’

Luglio 27, 2022

Milano, 27 lug. (Adnkronos) – “Anche quest’anno siamo riusciti a mantenere l’impegno di garantire i servizi ai cittadini lombardi, senza aumentare un euro di tasse”. Lo ha detto Marco Colombo, consigliere della Lega e vice presidente della I commissione Programmazione e Bilancio della Regione Lombardia, commentando l’approvazione dell’assestamento di bilancio, oggi in Aula.

“Non è stato un compito facile, dal momento che abbiamo dovuto fare fronte ad una congiuntura economica difficile -afferma Colombo-: da una parte una diminuzione delle entrate, dall’altra un aumento generalizzato dei costi. Nonostante questo, ci siamo comunque riusciti; un risultato positivo per il quale dobbiamo innanzitutto ringraziare il nostro presidente Attilio Fontana per la capacità dimostrata nel conoscere tutti i territori della Lombardia e nel dar loro risposta. La manovra economica che abbiamo votato ancora una volta, mette al centro delle politiche di Regione Lombardia il cittadino, le sue esigenze e un serie di misure per difendere e sviluppare il sistema economico lombardo a beneficio di tutti i cittadini. Abbiamo poi confermato di credere fortemente, anche in questo assestamento, nei giochi olimpici invernali, sui quali la Giunta ha giocato fin da subito un ruolo da protagonista. Oltre che sulla vocazione allo sviluppo del nostro territorio: lo dimostra il finanziamento di 160 milioni di euro per l’area Mind, un progetto sul quale Regione Lombardia crede tantissimo, puntando sul suo sviluppo come grande polo tecnologico e universitario, in grado di diventare soggetto protagonista a livello europeo ed oltre. Senza dimenticare le borse di studio per specializzandi: un intervento di sostegno fondamentale, che mostra come questa Regione continui a lavorare a favore delle future generazioni, andando a sopperire anche alle mancanze di altri livelli istituzionali”, aggiunge il vice presidente della commissione Bilancio.

Che conclude: “Anche oggi, con questo bilancio, Regione Lombardia ha fatto la sua parte e anche di più, per aiutare e tutelare i cittadini lombardi. Perché questo è il nostro compito: lavorare sempre e solo nell’interesse della nostra gente. Un lavoro che abbiamo potuto svolgere finora, e continueremo a svolgere, grazie alla forza e alle capacità del nostro presidente Fontana”.