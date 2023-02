Lombardia: Conte, ‘dura vita dei pendolari, abbiamo proposte per migliorarla’

Febbraio 7, 2023

Roma, 7 feb. – (Adnkronos) – “È una vita dura e non basterà certo un viaggio per capire quanta fatica, quante rinunce e quanto sacrificio ci sono dietro la quotidianità di chi prende un treno per andare al lavoro, a scuola, all’università. Alle 7 e 30 del mattino ho viaggiato con i pendolari fra Vigevano e Milano, per ascoltare la loro voce e toccare con mano la loro quotidianità. Mi hanno raccontato di ritardi, viaggi in piedi e dei disagi che vivono durante tutto l’anno. Abbiamo molte proposte per cambiare radicalmente la quotidianità di chi da anni sui trasporti aspetta un cambiamento, per voltare pagina e alzare l’asticella della propria qualità di vita. Su queste rotaie viaggiano progetti di vita, speranze, aspirazioni. Non permetteremo che finiscano su un binario morto. #unaltralombardia”. Lo scrive su Facebook il presidente del M5S Giuseppe Conte.