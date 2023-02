Lombardia: coordinatori centrodestra, ‘giunta sappia coniugare qualità ed efficienza’

Febbraio 24, 2023

Milano, 24 feb. (Adnkronos) – “Si è svolto oggi il primo incontro dei coordinatori regionali lombardi dei partiti che il 13 febbraio scorso hanno vinto le elezioni, con la riconferma del presidente Fontana alla guida della Lombardia. L’obiettivo è formare in tempi stretti una giunta che sappia coniugare qualità ed efficienza, in grado di mantenere gli impegni presi con gli elettori”. Lo si legge in una nota congiunta, diffusa al termine del vertice che si è tenuto nel pomeriggio a Palazzo Lombardia.

“Dopo aver espresso soddisfazione per la rielezione del presidente Fontana, i coordinatori hanno condiviso, in un clima di grande collaborazione, l’esigenza di comporre una squadra di assessori che abbia come obbiettivo quello di rispettare il voto espresso dai cittadini della Lombardia e il loro gradimento per l’eccellente lavoro svolto negli ultimi cinque anni”, conclude la nota.