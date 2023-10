Lombardia: Cosentino, ‘Dozio passa a Fi, ma nostro progetto va avanti’

Ottobre 27, 2023

Milano, 27 ott. (Adnkronos) – “Siamo dispiaciuti per la scelta del consigliere Jacopo Dozio di abbandonare il nostro gruppo per passare a quello di Forza Italia”. Lo dichiara Giacomo Cosentino, Capogruppo di Lombardia Ideale al Consiglio regionale della Lombardia, aggiungendo: “Fatichiamo a comprendere le ragioni di tale mossa a pochi mesi dall’inizio della legislatura, anche perché il nostro progetto civico e politico, premiato dal risultato elettorale e sostenuto nella sua crescita da tanti amministratori e rappresentanti del territorio, è sempre stato chiaro, coerente e condiviso da tutti i suoi esponenti regionali”.

“Non entriamo nel campo delle ipotesi sui motivi della decisione e sulle legittime ambizioni di Dozio che, eletto con 93 voti nel collegio di Monza e Brianza, saprà certamente portare il suo valore aggiunto e il suo peso elettorale al partito che lo ha accolto”, prosegue Cosentino. E, “certi che i rapporti e gli obiettivi comuni nella maggioranza di centrodestra non ne risentiranno, ribadiamo che nulla cambia per il nostro progetto civico-politico che continuerà a dare una voce forte alle comunità locali per il bene dei cittadini lombardi”.