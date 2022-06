Lombardia: De Corato incontra prefetto Varese su Malpensa, ‘daspo a taxi abusivi’

Giugno 15, 2022

Milano, 15 giu. (Adnkronos) – L’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale della Regione Lombardia, Riccardo De Corato, ha partecipato a Varese alla riunione del comitato ordine e sicurezza pubblica convocato dal prefetto Salvatore Rosario Pasquariello. Al centro dell’incontro la sicurezza sui treni, la presenza di taxi abusivi e l’aumento di agenti di polizia locale nell’area dello scalo di Malpensa.

Al termine della riunione è stato deciso, a partire dal prossimo mese di luglio, di incrementare la polizia locale nell’area aeroportuale di Malpensa, attraverso il servizio congiunto dei vigili urbani dei Comuni di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno. Sulla problematica della presenza di taxi abusivi più volte evidenziata dall’assessore De Corato è emerso che sono stati disposti ben 20 daspo ai trasgressori, provvedimenti che, in caso di reiterazione del reato, porteranno all’applicazione di misure penali. Per garantire maggiore sicurezza sui treni e nelle stazioni, infine, è stato deciso di avviare l’iter per replicare il protocollo, già sottoscritto a Lecco, che prevede la presenza di forze dell’ordine e polizia locale sui treni nella tratta Milano-Malpensa, prevedendone l’estensione anche sulle autolinee ed estendendo il protocollo anche ai Comuni presenti lungo le tratte ferroviarie della provincia di Varese. Per questo Regione Lombardia incontrerà prossimamente i vertici di Rfi e Trenord.

E’ stato “un incontro molto positivo in cui sono stati affrontati i temi da noi richiesti -afferma De Corato-. Le decisioni prese, grazie al nostro input e la determinazione del prefetto, sono significative. Dobbiamo adesso continuare a lavorare in questa direzione per la sicurezza dei cittadini”.