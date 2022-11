Novembre 6, 2022

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “Per come è stata fatta oggi, tempi e modi, l’autocandidatura di Letizia Moratti, vicepresidente dimissionaria della giunta di destra a guida leghista di Fontana, proprio mentre si stava discutendo di una possibile candidatura liberaldemocratica come quella di Carlo Cottarelli in grado di attrarre un consenso ampio, finisce prima di tutto per essere un assist a Fontana stesso”. Lo dichiara il segretario di Più Europa Benedetto Della Vedova.