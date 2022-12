Dicembre 15, 2022

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – Si svolgerà domani dalle 10 alle 22 la consultazione in rete degli iscritti Cinquestelle residenti in Regione Lombardia per decidere se alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Lombardia il Movimento si presenti in coalizione con forze politiche di centro-sinistra e altre forze civiche.