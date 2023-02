Lombardia: ex sindaco Garavaglia primo degli eletti FdI a Milano e area metropolitana

Febbraio 14, 2023

Milano, 14 feb. (Adnkronos) – E’ l’ex sindaco del comune milanese di Turbigo, Christian Garavaglia, il primo degli eletti di Fratelli d’Italia a Milano e provincia.

Dirigente regionale del partito di Giorgia Meloni, Garavaglia è attualmente responsabile del dipartimento regionale formazione di Fdi. Docente, dal 2002, in microeconomia ed economia industriale all’università Bocconi di Milano e alla Liuc Carlo Cattaneo di Castellanza, è dal 2005 docente di Economia industriale e ricercatore presso il dipartimento di Economia, Metodi quantitativi e Strategie di impresa alla Bicocca. Nel 2015, in occasione di un sondaggio di gradimento tra gli studenti, è risultato il docente più apprezzato di tutto l’ateneo.

“Questo risultato è il frutto di un percorso, cominciato quando ero ragazzo -spiega Garavaglia-: mi sono avvicinato alla vita politica e amministrativa del mio Comune, Turbigo e successivamente ho allargato sempre più l’interesse ai problemi del territorio. Ho sempre fatto politica e amministrazione mettendoci impegno, costanza e perseveranza, i tre ingredienti principali che hanno sempre caratterizzato il mio modo di lavorare, soprattutto nel mio ruolo di sindaco”. Oltre a questo, “la mia professione mi ha portato sempre a studiare e approfondire i singoli temi, così da essere pronto a gestire al meglio l’amministrazione pubblica con le sue necessità e le sue esigenze”. Ed è da qui che “nasce la candidatura in Regione Lombardia con Fratelli d’Italia: per dare un contributo alla gestione della Regione più efficiente d’Italia, analogamente a quanto fatto da Attilio Fontana col buongoverno premiato dagli elettori lombardi. Ora -conclude il neo eletto consigliere regionale- mi impegnerò per garantire professionalità e serietà, assieme a una dose di novità”. In questo percorso “mi ha accompagnato Mario Mantovani, con cui è nata prima un’amicizia che un legame politico; stando al suo fianco il lavoro diventa sempre più proficuo e migliore. Da domani, dunque, sarò il Christian Garavaglia di sempre, seppur in una nuova veste”.