Lombardia: firmato a Ispra accordo di collaborazione tra Jrc e Sogin/Rpt

Gennaio 18, 2024

Milano, 18 gen. (Adnkronos) – “L’accordo firmato oggi tra Jrc e Sogin per lo sviluppo e l’attuazione di una strategia comune da applicare allo smantellamento nucleare e alla gestione dei rifiuti è il risultato di un percorso basato su tecnologia, innovazione e visione. Il risultato dell’intelligenza di donne e uomini che lavorano con passione, energia e competenza. “. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani nel corso della cerimonia per la firma dell’accordo di collaborazione tra il Joint research centre (Jrc) della Commissione europea e Sogin, che si è svolta questa mattina al centro ricerche di Ispra, in provincia di Varese.

L’accordo firmato sancisce la collaborazione per lo sviluppo e l’attuazione di una strategia comune da applicare allo smantellamento nucleare e alla gestione dei rifiuti: “Il tema del decommissioning e della gestione dei rifiuti radioattivi -spiega Romani- è strategico per l’intero continente europeo ed è importante mettere in rete tutte le esperienze e le competenze dei singoli Paesi. Il futuro sono le centrali a fusione nucleare in grado di produrre energia pulita. È un percorso ancora lungo, ma l’Italia ha competenze uniche ed è all’avanguardia nello sviluppo di programmi di ricerca e sviluppo della fusione nucleare”.

L’accordo, che ha una durata di cinque anni, prevede tre obiettivi: promuovere la cooperazione nello sviluppo di approcci innovativi per la risoluzione di questioni tecniche e scientifiche nella disattivazione nucleare e nella gestione dei rifiuti radioattivi; sviluppare sinergie e progetti condivisi per ridurre tempi e costi delle operazioni di smantellamento; favorire iniziative congiunte di formazione del personale. Romani, nel suo intervento, ha parlato della necessità di superare il ‘tabù nucleare’: “Il nucleare non è più quello di 20 o 30 anni fa -ha sottolineato-. La centrale di Springfield del cattivo signor Burns dei Simpson non esiste. I reattori più recenti, quelli di terza o quarta generazione, hanno livelli altissimi di sicurezza e una elevata sostenibilità ambientale. Il nucleare è una fonte energetica che non emette gas serra, quindi perfetta per combattere l’innalzamento della temperatura. C’è poi il problema dell’indipendenza energetica. Abbiamo bisogno di una visione di lungo periodo per superare la crisi contingente e garantire la sicurezza e l’indipendenza energetica in maniera strutturale. È sull’energia che in futuro si giocherà la capacità di competere del Paese. Per questo dobbiamo comunicare a ragionale di nucleare superando stereotipi, barriere ideologiche e fake news. La Lombardia è pronta a fare la propria parte”.