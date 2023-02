Lombardia: Fontana a Spada, ‘destineremo altri fondi Ue per ampliare formazione’**

Febbraio 2, 2023

Milano, 2 feb. (Adnkronos) – ‘’E’ sicuramente è uno dei temi che stiamo perseguendo sui quali ci stiamo impegnando e ci siamo impegnati anche in questa legislatura. Posso anticipare che una parte delle risorse in più che otterremo dai fondi europei verranno ulteriormente investite per ampliare la proposta di formazione per consentire ai nostri ragazzi di trovare un posto di lavoro sicuro per dare un contempo una risposta alle esigenze che provengono dal mondo produttivo’’. Così Attilio Fontana, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lombardia risponde durante il confronto elettorale organizzato dall’Adnkronos alla domanda fatta dal presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, e visibile da oggi sul sito www.adnkronos.com che ha chiesto ai candidati cosa vogliano fare per ” colmare il crescente mismatch che c’e’ tra domanda e offerta di lavoro e rendere le nostre imprese sempre più competitive’”.